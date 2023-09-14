Пользователи сети осудили экс-мужа Бузовой за непристойное поведение при ребенке

На кадрах Костенко имитирует оральный секс с супругом: он за рулем, она на пассажирском сидении рядом. В это время сзади в машине сидит их дочь и наблюдает за происходящим.

«Это должны видеть органы опеки», «Всему есть предел», «Дно», «Ну при детях такой стеб ужасен», «Если бы не дети на заднем плане, то еще как-то, с натяжкой, можно было бы посчитать неудачной шуткой. А видя глаза ребенка… просто мерзко!» — прокомментировали юзеры.