21:57, 14 сентября 2023
1 мин.
Пользователи сети осудили экс-мужа Бузовой за непристойное поведение при ребенке
© Кадр: Telegram-канал «Светские хроники»
Экс-мужа певицы Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова осудили пользователи сети за публикацию видео, на котором он непристойно ведет себя со своей женой, моделью Анастасией Костенко при их ребенке. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».
На кадрах Костенко имитирует оральный секс с супругом: он за рулем, она на пассажирском сидении рядом. В это время сзади в машине сидит их дочь и наблюдает за происходящим.
«Это должны видеть органы опеки», «Всему есть предел», «Дно», «Ну при детях такой стеб ужасен», «Если бы не дети на заднем плане, то еще как-то, с натяжкой, можно было бы посчитать неудачной шуткой. А видя глаза ребенка… просто мерзко!» — прокомментировали юзеры.