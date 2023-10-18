«Непоправимый вред здоровью»: врач назвала самые экстремальные способы похудения

Три самых экстремальных способа похудения назвала «Газете.Ru» врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. Она предупредила, что перечисленные методы могут нанести здоровью непоправимый вред.

Популярная диета «Спящая красавица» предполагает, что для заглушения чувства голода нужно ложиться спать. Адепты такого способа похудения часто прибегают к седативным препаратам. У худеющего сбивается режим сна и бодрствования, его организм быстро изнашивается. «Изначально эта диета предполагала физическую активность во время бодрствования, но практика показывает, что те, кто избирает такой метод похудения, избегают нагрузок», — пояснила доктор.

Плохо влияют на здоровье монодиеты, в частности капустная. Употребление одного и того же продукта каждый день заставляет организм работать на износ. «Шоковой процедурой» Никулина также назвала питьевую лимонадную диету. Даже за пару дней такого режима питания организм может сильно пострадать от недостатка еды и избытка кислой жидкости.

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