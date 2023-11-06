Как улучшить здоровье в 60+? Врач посоветовал неожиданный продукт!

Простой способ улучшить здоровье в 60+ назвал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» он посоветовал обратить внимание на неожиданный продукт — брокколи.

Эта капуста помогает человеку улучшить работу кишечника, снизить вес, укрепить иммунитет и продлить молодость, заявил эксперт. Секрет, в том числе, в большом количестве клетчатки, витамина С и кремния.

«Клетчатка хорошо влияет на ЖКТ, витамин C укрепляет иммунитет, защищает кожные покровы и замедляет старение, а кремний положительно влияет на здоровье волос, кожи и ногтей», — рассказал Арзамасцев.

Пожилым, которых беспокоит лишний вес, можно есть брокколи вместо круп или добавлять овощ к более калорийным продуктам, делая блюдо менее калорийным, но не менее сытным.

Ранее способ, который поможет снизить риск развития рака, назвала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, кандидат медицинских наук Алла Губина.