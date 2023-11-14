Неожиданный поворот! Что ждет рубль до конца года, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По мнению эксперта, курс установится на уровне 90 рублей за доллар и 96-97 рублей за евро. «Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу», — пояснил Григорьев.

На курс сильно влияет указ президента об ограничении валютной выручки экспортерами, пояснил эксперт. Кроме того, правительство решило вывести из-под экспортных пошлин ряд товаров, привязанных к курсу рубля, что тоже сыграло в пользу национальной валюты.

Ранее стало известно, что ждет рубль в 2024 году.