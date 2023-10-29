Неожиданный ответ организма. Названы основные причины ломкости ногтей

Основные причины ломкости ногтей назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» врач-дерматовенеролог, главный врач «Инвитро-Ростов-на-Дону» Светлана Ворожбит.

«Одна из основных причин ломкости — травматизация и воспаление основания ногтевой пластины. Другая причина — изменение гормонального фона. Уровень гормонов в организме женщины подвержен колебаниям, особенно в периоды беременности, кормления грудью, постменопаузы», — отметила специалист.

Кроме того, ломкость ногтей может возникать при несбалансированном рационе по витаминному и минеральному составу. При развитии грибка (онихомикоза ногтей) появляется не только ломкость ногтевой пластины, но изменение цвета, формы и структуры, подчеркнула медик.

Ворожбит напомнила, что в случае возникновения такой проблемы необходимо обратиться ко врачу. Он назначит лабораторные исследования, по результатам которых составит план мероприятий по восстановлению. В том числе это могут быть общий или биохимический анализ крови, тесты для оценки уровня витаминов и минералов в крови, гормональные исследования, а при подозрении на грибковую природу патологии — микроскопию и посев на паразитарные грибы с ногтевых пластин или кожных покровов.