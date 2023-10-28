Неожиданное признание. Вышедшая замуж за пасынка россиянка объяснилась

Вышедшая замуж за своего 22-летнего приемного сына 53-летняя жительница Татарстана Айсылу Чижевская-Мингалим объяснила брак с пасынком. Оказалось, что таким нестандартным способом она решила уберечь его от службы в армии, сообщает StarHit.ru.

«Он создан для музыки, а не для сражений, но при этом возраст у него такой, когда парни должны встать под ружье», — считает россиянка.

Такой способ оградить молодого человека от службы в армии якобы посоветовали Айсылу представители опеки. Поскольку вместе с приемными детьми она является матерью шестерых, то считается многодетной, а молодой человек автоматически, став ее мужем, стал и многодетным отцом.

По ее словам, у них с 22-летним Даниилом нет интимных отношений, но есть особая связь.