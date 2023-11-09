Неочевидный вред фастфуда. Такого вы точно не ожидали!

Неочевидный вред фастфуда раскрыла «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Вы такого точно не ожидали!

Употребление фастфуда и жирного мяса увеличивает риск развития атеросклероза. При этом заболевании, по словам Соломатиной, нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды и ухудшается слух.

Кроме того, проблемы со слухом могут появится из-за злоупотребления сахаром, сладкой выпечкой и быстрорастворимыми кашами. Эти продукты могут спровоцировать развитие диабета. Заболевание опасно в том числе и тем, что приводит к разрушению клеток головного мозга и аппарата, который отвечает за слух.

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