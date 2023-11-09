Неочевидные признаки проблем с сердцем. Узнай и убереги себя от трагедии!

Неочевидные признаки проблем с сердцем перечислила «Газете.Ru» врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Мария Зебелян. Узнай и убереги себя от трагедии!

Обычно о проблемах с сердцем люди задумываются при появлении отдышки и боли в груди, но существуют и менее явные симптомы. Например, это может быть боль в верхней части живота, не связанная с проблемами ЖКТ.

Еще одним тревожным звоночком может быть головная боль. «Головокружения и обмороки могут быть связаны с проблемами сердца, особенно с аритмией — неправильным ритмом сердечных сокращений. При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга», — пояснила врач.

Фактором риска развития сердечных заболеваний кардиолог назвала гиперхолестеринемию (высокий уровень холестерина в крови). Она проявляется в виде ксантом (желтоватых бляшек или узлов под кожей, образующихся из-за накопления холестерина) и ксантелазмов (такие же образования, появляющиеся в области век). Еще о высоком холестерине может свидетельствовать боль в икроножных мышцах при ходьбе, онемение ног и выпадение волос на ногах.

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