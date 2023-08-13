Необычное граффити появилось в Подмосковье после Дня подкаблучника

Необычное граффити появилось после Дня подкаблучника, который в мире празднуют 6 августа, в подмосковных Люберцах. Его фото опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На снимке нарисованная женщина с хмурым лицом говорит мужчине: «Мы должны поговорить о правах женщин». В ответ на это он отвечает ей: «Женщина всегда права» и протягивает цветок, улыбаясь.

«Мудрый поступок», «"День компромиссных чуваков" не так обидно звучало бы», «У подкаблучника жена отбирает зарплату силой, а настоящий мужчина отдает все деньги сам», «Попахивает женоненавистничеством», — прокомментировали юзеры.