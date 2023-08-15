Необычная обувь пассажира московского метро рассмешила пользователей сети

Пользователей сети рассмешила необычная обувь пассажира московского метро в виде лап животного. Ролик, сделанный в столичной подземке, опубликовали в Telegram-канала «Что там в Москве?»

«Прекрасные лапки замечены на "зеленой" линии метро», — подписали ролик администраторы.

«Что за тяги?», «Ох уж эти лапки», «Забыла тапки переобуть», «Отличная отговорка, чтобы ничего не делать — у меня лапки», «Зато удобно! А вы и дальше на своих каблуках ходите», — прокомментировали юзеры.