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20:31, 15 августа 2023
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Необычная обувь пассажира московского метро рассмешила пользователей сети

Необычная обувь пассажира московского метро рассмешила пользователей сети

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Пользователей сети рассмешила необычная обувь пассажира московского метро в виде лап животного. Ролик, сделанный в столичной подземке, опубликовали в Telegram-канала «Что там в Москве?»

«Прекрасные лапки замечены на "зеленой" линии метро», — подписали ролик администраторы.

«Что за тяги?», «Ох уж эти лапки», «Забыла тапки переобуть», «Отличная отговорка, чтобы ничего не делать — у меня лапки», «Зато удобно! А вы и дальше на своих каблуках ходите», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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