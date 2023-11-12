Необычная находка на прилавке с новогодними игрушками. Такого елка точно не выдержит

Необычная находка на прилавке с новогодними игрушками рассмешила пользователей сети. Такого елка точно не выдержит. Фото опубликовано в Telegram-канале «Москва 125».

«Кандидат на главное новогоднее украшение в «Пятерочке» Бутырского района. Затаившийся дракот», — говорится в комментарии к снимку, на котором виден прилавок гипермаркета. На нижней полке рядом с елочными шарами лежал черно-белый кот.

«А то! Скоро начнется "Котик на каждой елке!" У меня дома так обязательно!», «Это мы берем», «Как ему там хорошо и тепло», «Дракатарис», «Зато два ценника у кота», — написали пользователи мессенджера.

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