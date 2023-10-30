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18:00, 30 октября 2023
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Немоляева пожалела уехавшего из России Галкина. Что так растрогало знаменитую актрису?

Немоляева пожалела уехавшего из России Галкина. Что так растрогало знаменитую актрису?
© Фото: Okras

Актриса Светлана Немоляева пожалела уехавшего из России юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Ее цитирует «СтарХит».

«Все эти ужасные вещи, которые он говорит на концертах… Считаю, это от беспомощности, от безысходности. Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной…» — заявила Немоляева.

Актриса призналась, что ей искренне жаль таких людей — запутавшихся и несчастных. «Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя самого главного в жизни — своей земли», — сказала она.

Ранее некогда популярная певица Ольга Зарубина дала непрошеный совет народной артистке Алле Пугачевой.

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