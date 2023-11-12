Люди
22:00, 12 ноября 2023
1 мин.

Эта привычка подорвет вам здоровье! Чего нельзя делать дома?

Эта привычка подорвет вам здоровье! Чего нельзя делать дома?

© Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Привычка наглухо закрывать шторы в квартире может подорвать вам здоровье! Терапевт Лидия Голубенко рассказала порталу «Доктор Питер», почему нельзя делать этого дома.

«Когда наступают холода, мы закупориваем окна, конопатим форточки, держим шторы закрытыми и не даем свежему воздуху проникать в квартиру, чтобы сохранить тепло. Таким образом мы, сами того не зная, препятствуем необходимой вентиляции в наших домах», — предупредила врач.

Из-за нарушения вентиляции в квартире повышается влажность и образуется плесень. Грибковые споры вызывают синуситы, аллергии и расстройства нервной системы. Чтобы избежать этого, нужно чаще проветривать помещение и открывать шторы, чтобы на стекле не образовывался конденсат.

Ранее врач Михаил Кутушов рассказал, какие заболевания вызывает плесень на листьях растений.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.