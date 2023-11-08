«Некультурные женщины!» Волочкова и Утяшева сделали это на кухонном столе

Балерина Анастасия Волочкова и гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева вместе продемонстрировали поперечный шпагат. Они сделали это на кухонном столе, а фотографию звезда балета опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Встретившись с легендой российской гимнастики и спорта, мы не пытались меряться шпагатами. У Ляйсан шпагат более грациозный, чем у меня», — написала Волочкова.

«Какие вы красавицы обе спортивные», «Ты, конечно, не мерилась. Ляся гнется, как кукла, а ты полено с одной рабочей лапой», «Шпагат на кухонном столе? Серьезно?», «Неожиданно. Я думала, что вы свой шпагат считаете лучшим в мире», «На столе готовят еду... Вы обе некультурные женщины», «Ляйсан во всем тебя лучше», — написали пользователи сети.

Ранее Волочкова похвасталась фигурой.