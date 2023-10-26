Почему нельзя платить детям за пятерки? Психолог перечислила опасности этой привычки

Не платить детям-школьникам за пятерки, не поощрять хорошую успеваемость деньгами призвала родителей в беседе с Мoslenta.online детский нейропсихолог Кира Макарова. По ее словам, детско-родительские отношения не должны быть связаны с деньгами.

«Сначала кажется, что это поможет. Но на самом деле отчаянные родители создают мотивацию заработать, а не учиться. Чувствуете разницу? Учиться не значит зарабатывать!» — пояснила эксперт.

Если ребенку учиться несложно, он быстро понимает выгоду и превращается в расчетливого бизнесмена, а родители — в спонсоров. Во-первых, это убивает естественный интерес к получению знаний, а во-вторых, ломает доверительные и теплые детско-родительские отношения, которые становятся деловыми, условными.

Второй сценарий развития ситуации тоже негативный. Ребенок, которому учиться трудно, сначала поверит в чудо денег, но «магия» быстро растворится: ведь учиться легче не станет. Трудности в этом случае нужно решать, тренируя себя, свою ответственность и дисциплину, призвала психолог.

Ранее Оксана Самойлова озвучила гонорар своих детей за пятерки. За отличную оценку ее дочери-школьницы получают 500 рублей, за четверку — 200.