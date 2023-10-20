«Важно быть нескучным»: стилист Рогов раскрыл недорогие тренды сезона

Недорогие тренды этого осенне-зимнего сезона раскрыл в беседе с Woman.ru популярный стилист и телеведущий Александр Рогов.

Модный эксперт призвал россиян отказаться от серо-бежевых оттенков и сосредоточиться на вещах ярко-красного цвета, а также включать в образы металлик: в пасмурную погоду яркость поможет стать заметнее, а заодно улучшит настроение.

«Осенью и зимой 2023 года стоит носить обувь, про которую можно сказать "крейзи". Это могут быть необычные каблуки, кислотные цвета, массивная платформа, перья и другие детали — главное, чтобы было не скучно! То же самое касается и сумок», — заявил он.

Рогов объяснил, что похожие на детские сумки в виде собак и лягушек в руках взрослых дам — актуальная сегодня история.

Хрупким девушкам также стоит обратить внимание на жакеты с очень широкими плечами, порекомендовал стилист.

Он добавил, что гнаться за брендами и дороговизной в этом сезоне не нужно. Подходящие под все перечисленные тренды вещи можно приобрести по вполне приемлемой цене.

Ранее Рогов перечислил улучшающие внешний вид мужчины предметы одежды.