Не зовет замуж? Психолог объяснил причину

Причину нежелания мужчины позвать свою девушку замуж объяснил в беседе с «Известиями» доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, дело может быть в боязни ответственности.

Эксперт объяснил, что, в неофициальных отношениях мужчина чувствует себя свободным и знает, что он в любой момент может разорвать их без каких-либо последствий. При этом женщины, наоборот, воспринимают себя в таких отношениях, как замужних, строят быт и семью. Это дает мужчине повод расслабиться и даже не задумываться об официальном браке.

Кононов подчеркнул, что если мужчина не позвал замуж в течение года отношений, то получить предложение руки и сердца в дальнейшем будет маловероятно. Он порекомендовал женщинам не бояться делать первый шаг и пытаться самостоятельно подтолкнуть мужчину к браку.

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