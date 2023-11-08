Не злите Дракона! Эти блюда нельзя подавать к столу на Новый год-2024

Не злите Дракона! Блюда, которые нельзя подавать к столу на Новый год-2024, назвали в «Прецедент ТВ».

По восточному календарю символом наступающего года стал зеленый деревянный Дракон. Поэтому не рекомендуется на праздник готовить курицу: согласно поверью, эта птица символизирует бедность и не придется по вкусу величественному Дракону.

Драконы любят свежеприготовленную еду, так что не стоит подавать на стол копченую колбасу, полуфабрикаты, рыбные консервы и продукты с длительным сроком хранения.

Символ года также не любит конкуренцию. Ему могут не понравиться блюда в технике фламбе, при которой еду обливают алкоголем и поджигают. Под запрет также попадают острые специи и пища, приготовленная на открытом огне.

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