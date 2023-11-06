«Эти витаминки не заменят печень!» Нарколог посоветовал не лечить похмелье БАДами

Не лечить похмелье БАДами посоветовал в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Если выпить много алкоголя, наутро будет состояние тяжелой интоксикации, очень много ацетальдегида в организме, электролитный дисбаланс. Теряется магний и калий, нарушается работа сердца, наступает обезвоживание. Пока печень это все не переработает, придется мучиться», — рассказал он. Эксперт отметил, что сегодня пользуются популярностью всевозможные БАДы, прием которых быстро улучшает самочувствие. По его словам, на самом деле они скорее вредят, чем помогают.

«Эти витаминки не заменят вам печень! Попробуйте другие варианты. Самый очевидный — не пить вообще. Или пить умеренно. Когда же человек пользуется БАДами от похмелья, а добрые родственники еще и вызывают врача, чтобы подлечить его, это лишает его последствий, и алкогольная зависимость формируется существенно быстрее», — заявил Шуров.

Врач подчеркнул: лишь длительное плохое самочувствие способно заставить большинство людей задумываться о реальном вреде алкоголя.