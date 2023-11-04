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17:00, 04 ноября 2023
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Не выдержало сердце. Умерла звезда сериала «Клон»

Не выдержало сердце. Умерла звезда сериала «Клон»

© Кадр: сериал «Клон»

Звезда сериала «Клон» Элизанжела ду Амарал Вергейра умерла в 68 лет, сообщает KP.RU (https://www.kp.ru/online/news/5529652/) со ссылкой на сообщении мэрии бразильского города Гуапимирим в соцсетях. У актрисы не выдержало сердце, уточнил источник.

Элизанжелу госпитализировали в клинику Jose Rabello de Mello в Рио-Де-Жанейро. У актрисы остановилось сердце, реанимировать ее не удалось.

Звезда ранее обращалась в ту же клинику из-за проблем с дыханием, уточнил источник.

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