Не выдержало сердце. Умерла звезда сериала «Клон»

Звезда сериала «Клон» Элизанжела ду Амарал Вергейра умерла в 68 лет, сообщает KP.RU (https://www.kp.ru/online/news/5529652/) со ссылкой на сообщении мэрии бразильского города Гуапимирим в соцсетях. У актрисы не выдержало сердце, уточнил источник.

Элизанжелу госпитализировали в клинику Jose Rabello de Mello в Рио-Де-Жанейро. У актрисы остановилось сердце, реанимировать ее не удалось.

Звезда ранее обращалась в ту же клинику из-за проблем с дыханием, уточнил источник.