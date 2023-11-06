Не торопитесь закупаться! Эти деликатесы могут подешеветь к Новому году

Не торопитесь закупаться! Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, какие деликатесы могут подешеветь к Новому году.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил эксперт. Кроме того, возможно падение цен на красную рыбу. «У рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — отметил Шестаков.

По словам спикера, в дальнейшем все зависит от ретейлеров. Эти факторы могут заставить крупные сети понизить цены на указанные продукты.

Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.