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13:00, 06 ноября 2023
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Не торопитесь закупаться! Эти деликатесы могут подешеветь к Новому году

Не торопитесь закупаться! Эти деликатесы могут подешеветь к Новому году

© Фото: Pxhere

Не торопитесь закупаться! Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, какие деликатесы могут подешеветь к Новому году.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил эксперт. Кроме того, возможно падение цен на красную рыбу. «У рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — отметил Шестаков.

По словам спикера, в дальнейшем все зависит от ретейлеров. Эти факторы могут заставить крупные сети понизить цены на указанные продукты.

Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.

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