Не только ОРВИ! Доктор назвал неожиданное осеннее заболевание

Неожиданное сезонное заболевание назвал «Мосленте.онлайн» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. По его словам, в холодное время года возможны вспышки не только ОРВИ, но и гастроэнтерита — воспалений желудочно-кишечного тракта.

Ротавирус, отметил Кутушов, более активен в осенне-зимний сезон. Заражению способствует ослабленный с приходом холодов иммунитет. Доктор призвал не забывать о регулярном мытье рук, правильном приготовлении пищи и избегании контакта с больными людьми.

Токсиколог также упомянул о бронхитах и синуситах. «Плесень на листьях и дождь способствуют росту инфекционных заболеваний осенью. Грибки содержат микроорганизмы, в том числе вирусы и бактерии, которые могут быть патогенными для человека», — пояснил он.

Ранее врач Ольга Малиновская назвала причины обострения осенью некоторых болезней.