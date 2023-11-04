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01:00, 04 ноября 2023
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Не там работаем? Стал известен топ-5 самых высокооплачиваемых офисных вакансий

Не там работаем? Стал известен топ-5 самых высокооплачиваемых офисных вакансий

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Не там работаем? Стал известен топ-5 самых высокооплачиваемых офисных вакансий в ноябре 2023 года. Где в России хорошо платят, рассказал сервис «Авито Работа» по итогам своего нового исследования.

Так, лидером рейтинга оказалась вакансия рекрутера, средний заработок которого в 2023 году увеличился на 23 процента. Сейчас соискателям на эту должность предлагают в среднем 123 215 рублей в месяц.

Следом идут риелторы. Их заработная плата за текущий год также выросла на десять процентов и в настоящий момент составляет 112 446 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул сметчик, специалистам предлагают в среднем 76 298 тысяч рублей в месяц.

В топе офисных вакансий также оказались менеджер по продажам и финансовый консультант, с заработной платой в 75 297 и 70 566 тысяч рублей соответственно.

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