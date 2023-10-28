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08:10, 28 октября 2023
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Не спасет от гастрита! Врач развеяла миф о важности супов

Не спасет от гастрита! Врач развеяла миф о важности супов

© Фото: Hanna Balan / Unsplash

Миф о важности супов в рационе развеяла в интервью порталу «Городовой» гастроэнтеролог Ирина Бережная. По ее словам, первое блюдо не спасет от гастрита и других проблем с ЖКТ.

«У нас холодный климат, так что горячие супы нам издревле были нужны, чтобы просто согреться и получить много калорий», — пояснила врач.

Бережная напомнила, что у многих народов нет культуры употребления супов, однако от проблем со здоровьем они страдают не чаще других. По словам доктора, лучше обратить внимание на режим питания — есть нужно в одно и то же время, исключив фастфуд и быстрые углеводы.

Ранее миф о разгрузочных днях развеяла диетолог Альбина Комиссарова.

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