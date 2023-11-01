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14:00, 01 ноября 2023
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Как не сойти с ума? Эти лайфхаки поддержат вашу психику

Как не сойти с ума? Есть лайфхаки для поддержания психики осенью и зимой. Их «Газете.Ru» раскрыла кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог-нутрициолог Елена Кочнева.

В холодное время года, по словам Кочневой, у людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие и психическое состояние. Например, может резко меняться настроение, «потухнет» взгляд, опустятся плечи, уголки глаз и рта — «гримаса печали», появятся сутулость и шаркающая походка, вялость и безынициативность.

Нервную систему поддержит правильное питание. Вкус, вид, оформление блюда может создавать определенное настроение, а сама еда — это главный источник жиров и незаменимых аминокислот, витаминов и микро-, макроэлементов. Дополнительно эндокринолог посоветовала употреблять в рацион витамины группы В, магний, адаптогены.

Справится с напряжением также помогут контрастный душ, вечерняя ванна с солями магния, массаж, прогулка на свежем воздухе, танцы, физические упражнения, прослушивание классической музыки.

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