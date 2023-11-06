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11:00, 06 ноября 2023
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Не рискуйте зазря! Астролог Глоба рассказал, как провести понедельник

Не рискуйте зазря! Астролог Глоба рассказал, как провести понедельник

© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О том, как провести понедельник, 6 ноября, рассказал астролог Павел Глоба в своем Telegram. По его словам, этот день предназначен для коллективной работы и массовых мероприятий.

«Можно отправляться в поездки и путешествия. Полезно овладевать новыми ремеслами», — сообщил астролог. Полезной также будет трудовая деятельность, связанная с укреплением благосостояния.

Однако одну категорию людей Глоба предостерег от импульсивных действий! «Для лунариев день не столь активный и безопасен, им следует быть более осмотрительными в делах и зазря не рисковать. Показано проводить уборку своего жилища, очищение огнем свечи и окропление святой водой», — поделился он.

Ранее Глоба призвал обратить внимание на знаки судьбы.

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