Не рискуйте зазря! Астролог Глоба рассказал, как провести понедельник

О том, как провести понедельник, 6 ноября, рассказал астролог Павел Глоба в своем Telegram. По его словам, этот день предназначен для коллективной работы и массовых мероприятий.

«Можно отправляться в поездки и путешествия. Полезно овладевать новыми ремеслами», — сообщил астролог. Полезной также будет трудовая деятельность, связанная с укреплением благосостояния.

Однако одну категорию людей Глоба предостерег от импульсивных действий! «Для лунариев день не столь активный и безопасен, им следует быть более осмотрительными в делах и зазря не рисковать. Показано проводить уборку своего жилища, очищение огнем свечи и окропление святой водой», — поделился он.

Ранее Глоба призвал обратить внимание на знаки судьбы.