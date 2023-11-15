Это не просто похмелье! Когда пора вызывать скорую после застолья, рассказала «Российская Газета».

Когда спиртное сильно раздражает слизистую оболочку желудка, возникает кровотечение, от которого можно умереть. Если после вечеринки у человека наблюдается рвота с кровью или если кровь обнаруживается при походе в туалет, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

К специалисту также необходимо обратиться при задержке мочи более 10 часов с момента распития алкоголя. Кроме того, помощь медиков нужна при проблемах с дыханием, боли в сердце и пониженной температуре тела с похмелья.

Ранее врачи назвали эффективный способ борьбы с последствиями алкогольных возлияний.