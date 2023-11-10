«Не обязана!» Бездетная 40-летняя звезда «Уральских пельменей» пресекла расспросы о семейном положении

40-летняя бездетная звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова пресекла расспросы журналистов KP.RU о ее семейном положении.

По ее словам, женщина не обязана выходить замуж и рожать только потому, что так принято в обществе или этого требуют подписчики.

«Я за то, что каждый человек — хозяин своей жизни. Мало ли по какой причине нет детей? Не хочет, не может, не успевает. Женщина обязана налоги платить и соблюдать Уголовный кодекс. А все остальное она не обязана!» — заявила знаменитость.

Михалкова возмутилась, почему не принято стыдить мужчин, у которых к 40 годам нет ни кола, ни двора. Разница в гендерных стереотипах кажется ей несправедливой.

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