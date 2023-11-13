Не можете уснуть? Этому есть неожиданное объяснение!

Неожиданное объяснение бессоннице дал врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Павел Богомолов в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Тем, кто часто не может уснуть, стоит проверить работу печени.

При печеночной энцефалопатии орган не может переработать токсины, поступающие в организм. Они попадают в кровь, нарушается работа головного мозга. Человека начинает клонить в сон днем, ночью при этом наступает бодрость. При подозрении на это заболевание Богомолов посоветовал сделать УЗИ и эластометрию.

Ранее врач раскрыла секреты, которые помогут хорошо высыпаться.