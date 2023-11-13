«Не хватает денег». Сжегший российский паспорт певец попросился на родину

Певец Эдуард Шарлот, сжегший свой российский паспорт, заявил о намерении вернуться на родину в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он пожаловался на нехватку денег.

«Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте [денег], чтобы хватило на билет», — попросил Шарлот у подписчиков.

25-летний исполнитель отметил, что после возвращения в страну планирует пожить в деревне и записать новый альбом.

Ранее продюсер Леонид Дзюник оценил шансы на выступление в Москве певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию.