Не хотел жениться. Моргенштерн разоткровенничался об отношениях с бывшей женой

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в в YouTube-подкасте Frame Tamer откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой Диларой Зинатуллиной.

«Я зассал ответить ей "нет". Она сделала мне предложение, я боялся ей отказать. Дороги назад не было. Мы организовали свадьбу. Ни она, ни я не хотели этого. Но чего-то мы далеко зашли», — признался артист в интервью.

Исполнитель также рассказал, что они с Диларой почти никогда не ругались, но просто существовали вместе в одной квартире. Бывшие супруги часто поднимали вопрос о разводе, однако рэпер не мог решится на это из-за чувства страха остаться одному.