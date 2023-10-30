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08:10, 30 октября 2023
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Не ешьте, если не хочется. Диетолог развеяла популярный в России миф

Не ешьте, если не хочется. Диетолог развеяла популярный в России миф

© Фото: Louis Hansel / Unsplash

Популярный в России миф об обязательности супа в рационе развеяла врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что первое блюдо можно не есть, если не хочется.

При этом доктор отметила, что первые блюда полезны для организма. «Часто в супе есть лук, морковь, томаты, сельдерей, капуста, картофель, дополнительная порция клетчатки, зерновые, белок. Если так — ваш суп прекрасный прием пищи», — заявила врач.

Кроме того, суп занимает много места в желудке, ощущение сытости продлевается. Жидкость, содержащаяся в нем, положительно влияет на пищеварение.

Ранее Комиссарова назвала безвредную суточную норму хлеба.

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