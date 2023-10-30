Не ешьте, если не хочется. Диетолог развеяла популярный в России миф

Популярный в России миф об обязательности супа в рационе развеяла врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что первое блюдо можно не есть, если не хочется.

При этом доктор отметила, что первые блюда полезны для организма. «Часто в супе есть лук, морковь, томаты, сельдерей, капуста, картофель, дополнительная порция клетчатки, зерновые, белок. Если так — ваш суп прекрасный прием пищи», — заявила врач.

Кроме того, суп занимает много места в желудке, ощущение сытости продлевается. Жидкость, содержащаяся в нем, положительно влияет на пищеварение.

Ранее Комиссарова назвала безвредную суточную норму хлеба.