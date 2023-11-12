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18:00, 12 ноября 2023
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Не демонизируйте макароны! Диетолог рассказала, как употреблять их с пользой

Не демонизируйте макароны! Диетолог рассказала, как употреблять их с пользой

© Фото: Shardar Tarikul Islam / Unsplash

Не демонизируйте макароны! Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале рассказала, как употреблять этот продукт с пользой.

«Макароны — это сложный углевод, такая же еда, как и любая другая. Не суперфуд, но и не вредная», — заявила врач.

Макароны имеют свойство надолго насыщать. Если не добавлять них сыр или масло, они будут менее калорийными. Кроме того, пасты с томатными соусами усваиваются легче, чем со сливками. Комиссарова напомнила, что в одной из вариаций итальянской пасты «алио олио пеперончино» в макароны добавляют только оливковое масло и острый перец.

Ранее Комиссарова рассказала, как не поправляться от еды.

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