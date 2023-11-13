Не делайте этого при низком давлении! Три главных правила для метеозависимых

Не делайте этого при низком атмосферном давлении! Три главных правила для метеозависимых людей назвал «Москва 24» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Прежде всего, эксперт посоветовал не перегружать себя. «Речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Лучше в этот день полениться», — пояснил Кондрахин.

Кроме того, при перепадах давления очень важно высыпаться и отказаться от алкоголя. «Алкоголь способствует загущению крови. При пониженном атмосферном давлении любые воздействия на нее сказываются неблагоприятно», — заявил врач.

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