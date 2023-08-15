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05:31, 15 августа 2023
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Названы вызывающее наиболее быстрое старение кожи продукты

Названы вызывающее наиболее быстрое старение кожи продукты

© Фото: Pavel Neznanov / Unsplash

Вызывающие наиболее быстрое старение кожи продукты в разговоре с Лайф назвала дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, наиболее пагубно на кожу влияют соль и трансжиры.

По словам врача, энергетические напитки за счет высокого содержания сахара нарушают синтез белков в коже. Также в напитке содержится много кофеина и натрия, что приводит к обезвоживаю и старению кожи.

Сосиски, колбасы, чипсы, копчености и консервы содержат в себе глукомат натрия, который вызывает повреждения ДНК организма и в частности кожи. Используемое много раз масло является известным канцерогеном, который вызывает воспаления, продолжила специалист.

Жовтан отметила, что более четырех граммов соли в ежедневном рационе способно укорачивать окончания хромосом. Когда они становятся предельно короткими, клетки перестают делиться и организм быстро стареет.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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