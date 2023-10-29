Люди
06:18, 29 октября 2023
1 мин.

Названы симптомы развития опасного заболевания у беременных

Названы симптомы развития опасного заболевания у беременных

© Фото: Camylla Battan / Unsplash

Симптомы развития опасного заболевания у беременных назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» врач высшей категории, врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Сидоркина.

По словам специалиста, отек и утолщение подкожно-жирового слоя у плода, многоводие, увеличение окружности живота в сравнении с размером головы и опережение внутриутробного развития (крупные размеры плода, увеличение у него сердца, печени, селезенки) может говорить о развитии гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременной женщины.

Врач рассказала, что ГСД опасен осложнениями и неблагоприятными исходами беременности и для матери, и для ребенка. Кроме того, заболевание может привести к невынашивание беременности, инфекции мочевыводящих путей во время нее, преждевременным родам, повышению риска тромбоэмболических осложнений в родах, рождение крупного плода (более четырех килограммов).

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.