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08:00, 04 сентября 2023
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Названы самые востребованные специалисты нефтегазовой сферы в Москве

Названы самые востребованные специалисты нефтегазовой сферы в Москве

© Фото: Guilherme Cunha / Unsplash

Самые востребованные специалисты нефтегазовой сферы в Москве были названы в исследовании платформы hh.ru, сообщает ТАСС.

Так, самыми востребованными работниками в этой отрасли являются водители, слесари и машинисты. Следом идут инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы, электромонтажники. Также работодатели охотно нанимают разнорабочих, технологов, инженеров ПТО, инженеров по охране труда и токарей.

При этом на одну вакансию токаря приходится всего 0,9 резюме, слесаря — 1,5, сварщик — 1,6, разнорабочего — 1,8, добавили эксперты.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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