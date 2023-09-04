Названы самые востребованные специалисты нефтегазовой сферы в Москве

Самые востребованные специалисты нефтегазовой сферы в Москве были названы в исследовании платформы hh.ru, сообщает ТАСС.

Так, самыми востребованными работниками в этой отрасли являются водители, слесари и машинисты. Следом идут инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы, электромонтажники. Также работодатели охотно нанимают разнорабочих, технологов, инженеров ПТО, инженеров по охране труда и токарей.

При этом на одну вакансию токаря приходится всего 0,9 резюме, слесаря — 1,5, сварщик — 1,6, разнорабочего — 1,8, добавили эксперты.