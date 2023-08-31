Названы самые популярные у россиян марки новых авто

Самые популярные у россиян в июне-августе 2023 года марки и модели новых авто назвали аналитики популярного сервиса объявлений.

Лидерами в рейтинге оказались автомобили LADA. На второй строчке — бренд Haval, а на третьей — Changan. В топ-5 также вошли Kia и Chery.

В рейтинге популярных моделей первые три места заняли машины автоконцерна «АвтоВАЗ»: Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Vesta соответственно. Первую пятерку лидеров замкнули OMODA и Haval Jolion. В топ-10 вышли Lada Granta Cross, Lada Niva Travel, Geely Coolray, «Москвич 3» и Chery Tiggo 7 Pro Max.