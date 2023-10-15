Названы основные методы восстановления сил после ОРВИ

Методы восстановления сил после ОРВИ в разговоре с RT назвала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Эксперт пояснила, что после выздоровления не стоит сразу приступать к физическим нагрузкам. Для начала подойдут спокойные прогулки на свежем воздухе или йога. Кроме того, необходимо принимать витамины С и D, которые играют большую роль в поддержании иммунитета. Этими витаминами богаты жирные сорта рыбы, яйца, апельсины, брокколи и киви.

Для восстановления организма врач также посоветовала пить воду с добавлением лимона или ягод, морсы и травяные чаи.