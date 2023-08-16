Названа средняя стоимость набора первоклассника

Среднюю стоимость набора первоклассника назвали в Роскачестве.

Канцелярия подорожала до 1 272 рублей. Например, дневник стал стоить в среднем 201 рубль, набор ручек или карандашей — 319 рублей, а тетрадей — 333 рубля. Рюкзак обойдется родителям школьника примерно в 1 890 рублей.

Школьная форма продается в среднем за 2 909 рублей. Отдельно стоимость блузки или рубашки достигает 1 073 рублей, а брюк или юбки — 1 135 рублей. Туфли или ботинки можно купить за 1 642 рубля и кроссовки — за 1 265 рублей.