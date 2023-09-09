Названа самая популярная вещь из осеннего гардероба москвичек

Самую популярную вещь из осеннего гардероба современных москвичек назвали подписчики Telegram-канала «Старая Москва» в комментариях под публикацией фрагмента из фильма «Звездная мишень» (1978) с итальянской актрисой Софи Лорен.

«Как известно, московской униформой с начала сентября и до первого снега считается бежевый плащ», — подписали публикацию администраторы сообщества.

На кадрах артистка одета в светлый тренч. Плащи бежевого цвета с погонами и отложным воротником, манжетами, поясом и разрезом сзади стали популярны в столице РФ в последние годы.

«В прошлом году вся Москва ходила в бежевых тренчах осенью и весной. Прям поголовно все девушки», «Бежевый тренч — прям тренд последней пары лет. На Софи плащ не бежевый, но тоже красиво», «Да, бежевый тренч последние пару лет является убийцей индивидуальности молодых москвичек», — прокомментировали юзеры.