Названа необходимая москвичам для счастья ежемесячная сумма

Ежемесячную сумму, необходимую для счастья, назвали жители Москвы в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. Стало известно, что для счастливой жизни москвичам нужно 265 тысяч рублей. В сравнении с запросами россиян из других регионов это самая крупная сумма.

На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга, которым для счастья нужно 230 тысяч рублей в месяц. В на третьем — жители Хабаровска с запросом в 220 тысяч рублей.

При этом в среднем по России людям нужно 200 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.