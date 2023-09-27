Названа дата выхода в прокат фильма «Брат-3»

Дату выхода фильма «Брат-3» в прокат в российских кинотеатрах назвал KP.RU режиссер Валерий Переверзев. Фильм будет доступен для просмотра с 23 ноября 2023 года.

Показы фильма запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тамбове. «Мы выпускаемся с ограниченным бюджетом, фильм снимался тяжело. Поэтому планируется показ в небольшом количестве кинотеатров. Постараемся использовать порядка 200 залов. Но их число может вырасти», — рассказал Переверзев.

Сюжет картины не связан с легендарной одноименной дилогией режиссера Алексея Балабанова. Персонажи «Брат-3» — три пары братьев из Тамбова. В фильме снялись рэперы Птаха и Басота, а также голливудские актеры Эрик Робертс и Костас Мэндилор. Переверзев отметил, что фильм создавался не для массового зрителя, в нем отсутствуют привычные диалоги и есть сцены с импровизацией актеров.