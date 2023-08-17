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19:01, 17 августа 2023
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Назван необычный способ повысить либидо

Назван необычный способ повысить либидо

© Фото: David Lindahl / Unsplash

Необычный способ повысить либидо назвал «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Андрей Смерницкий. По его словам, рубка дров значительно повышает в организме уровень тестостерона, влияющего на мужское желание.

«Интенсивная адекватная физическая нагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36 процентов. А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48 процентов», — заявил Смерницкий.

Врач также напомнил о важности правильного питания для поддержания либидо. Окружность талии у мужчины более 94 сантиметров вызывает гормональный дисбаланс, отметил он.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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