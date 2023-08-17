Назван необычный способ повысить либидо
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Необычный способ повысить либидо назвал «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Андрей Смерницкий. По его словам, рубка дров значительно повышает в организме уровень тестостерона, влияющего на мужское желание.
«Интенсивная адекватная физическая нагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36 процентов. А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48 процентов», — заявил Смерницкий.
Врач также напомнил о важности правильного питания для поддержания либидо. Окружность талии у мужчины более 94 сантиметров вызывает гормональный дисбаланс, отметил он.