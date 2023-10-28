07:17, 28 октября 2023
1 мин.
Назвали колбасой! Россиянам не понравилась откровенная съемка известной актрисы
© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Откровенная съемка известной российской актрисы китайского происхождения Ян Гэ не понравилась россиянам. Снимками, на которых она изображена в белье, звезда поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Ян Гэ позирует в черном комплекте белья, ее тело связано кожаными ремнями, на лице — черная краска. «Так туго, я не могу дышать», — подписала звезда публикацию.
Подписчики Ян Гэ в комментариях назвали ее «вареной колбасой». «Мне одной это противно?», «Мерзко», «Моргни, если тебя держат в рабстве», — написали они.
Ранее селфи в белье опубликовала блогер Оксана Самойлова.