Назло бабушке! Кому врачи разрешили ходить без шапки?

Назло бабушке! Кому разрешили ходить без шапки? Об этом врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО.

«Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова. Если он сильно развит, то этот человек не так сильно ощущает холод, в отличие от тех, у кого короткая стрижка или оголенная определенная часть лица и шеи», — сказала врач.

По словам специалиста, уши, нос и позвоночник взаимосвязаны и при переохлаждении начинают болеть один за другим. Поэтому неподготовленным людям не рекомендуется пренебрегать ношением головного убора в холода. К тому же переохлаждение головы может привести к гаймориту, фарингиту, синуситу, отиту и остеохондрозу.

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