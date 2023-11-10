Как его навсегда отучили от алкоголя? Доктор Мясников поделился жесткой личной историей

Жесткой личной историей о том, как его навсегда отучили от алкоголя, поделился известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор признался, что в последний раз напивался еще в молодости. Его мать, врач-геронтолог Ольга Алиева, однажды очень доходчиво объяснила ему, что алкоголь — это плохо.

«Как-то в молодости я напился, мама увидела меня и бутылку — и разбила ее о мою голову. Это было кардинальное лечение, после такого я никогда не напивался больше», — признался знаменитый врач.

Ранее Мясников призвал не есть любимое блюдо молодежи.