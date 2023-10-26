50-летняя Наташа Королева ответила на слухи о пластических операциях

На слухи о пластических операциях ответила в интервью «ТН звезды» 50-летняя певица Наташа Королева. Артистка заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.

«Я предпочитаю косметологию аппаратную, потому что она сейчас очень перспективна и можно без скальпеля поддерживать лицо и тело в хорошей форме», — сказала Королева.

Звезда заявила, что организм способен «сам себя омолаживать», если следить за здоровьем и не злоупотреблять вредными привычками. Королева также рассказала, что активно занимается спортом.

Ранее секреты поддержания молодости раскрыл 53-летний певец и композитор Дмитрий Маликов.