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05:19, 26 октября 2023
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50-летняя Наташа Королева ответила на слухи о пластических операциях

50-летняя Наташа Королева ответила на слухи о пластических операциях

© Фото: Piron Guillaume / Unsplash

На слухи о пластических операциях ответила в интервью «ТН звезды» 50-летняя певица Наташа Королева. Артистка заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.

«Я предпочитаю косметологию аппаратную, потому что она сейчас очень перспективна и можно без скальпеля поддерживать лицо и тело в хорошей форме», — сказала Королева.

Звезда заявила, что организм способен «сам себя омолаживать», если следить за здоровьем и не злоупотреблять вредными привычками. Королева также рассказала, что активно занимается спортом.

Ранее секреты поддержания молодости раскрыл 53-летний певец и композитор Дмитрий Маликов.

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