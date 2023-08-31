Наталья Штурм раскрыла стоимость своих пластических операций

Стоимость своих пластических операций раскрыла 57-летняя певица Наталья Штурм в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!».

Штурм рассказала, что сделала височный лифтинг, убрала валики на животе и хирургическим путем изменила форму ягодиц. По словам исполнительницы, несколько лет назад она делала блефаропластику, но с тех пор у нее начался птоз.

«У меня остались мои шесть честных кубиков. Я себе липоструктурирование не делала», — отметила артистка.

По словам Штурм, «простому человеку» комплекс таких же операций обойдется в сумму до миллиона рублей. Артистка отметила, что звезды работают с хирургами по бартеру за упоминание в соцсетях.