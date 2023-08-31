19:01, 31 августа 2023
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Наталья Штурм раскрыла стоимость своих пластических операций
© Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Стоимость своих пластических операций раскрыла 57-летняя певица Наталья Штурм в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!».
Штурм рассказала, что сделала височный лифтинг, убрала валики на животе и хирургическим путем изменила форму ягодиц. По словам исполнительницы, несколько лет назад она делала блефаропластику, но с тех пор у нее начался птоз.
«У меня остались мои шесть честных кубиков. Я себе липоструктурирование не делала», — отметила артистка.
По словам Штурм, «простому человеку» комплекс таких же операций обойдется в сумму до миллиона рублей. Артистка отметила, что звезды работают с хирургами по бартеру за упоминание в соцсетях.