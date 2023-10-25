Наталья Штурм пожаловалась на обокравшего ее любовника-иностранца

На обокравшего ее любовника-иностранца пожаловалась «Пятому каналу» певица Наталья Штурм.

С европейцем по имени Пламен артистка начала общаться год назад на одном из сайтов знакомств. Он пригласил ее на отдых в Болгарию. Артистка согласилась, однако не смогла жить с ним на одной территории. Например, ее раздражало, что он постоянно заходил в ванную комнату, когда она чистила зубы, и выключал воду, «потому что надо экономить».

«Его нервозность, скаредность вынудили меня уехать из отеля аж в пять утра. Я была рада, что больше его не увижу», — заявила Штурм.

Но через некоторое время Пламен пригласил ее в Испанию, заверив, что учтет предыдущие ошибки и будет вести себя иначе. Артистка поверила и отправилась с ним в поездку, но странности из поведения мужчины не исчезли, а в какой-то момент Штурм не досчиталась полутора тысяч евро. Обращаться в полицию или суд она не планирует, уточнила артистка.

Ранее Штурм выставила на продажу свой эротический бюстгальтер.